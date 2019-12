'Kalıcı olmak istiyoruz'

Ligde 6. hafta sonunda zirvede bulunan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Serkan Balcı, takımda çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Liderliği bırakmak istemiyoruz" dedi.





Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'da, 3 asist ile galibiyette önemli rol oynayan Serkan Balcı, takım olarak büyük hedeflerinin bulunduğunu ve liderlik koltuğunda kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Serkan Balcı, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada yeni kurulan bir takım olmalarına karşın iyi bir ekip ruhu oluşturduklarını belirterek, ''Sezon başında takımımızda büyük bir değişim gerçekleşti. Birçok yeni oyuncu geldi. İsimleri tek tek incelediğimizde hepsinin çok kaliteli oyuncular olduklarını söyleyebiliriz. Hazırlıklara başladıktan sonra futbolculuklarının yanı sıra çok iyi birer insan olduklarını da gördük. İyi kaynaştık. Çok yararlı bir sezon öncesi çalışma dönemi geçirdik. Tüm bunlar şu ana kadar çizdiğimiz olumlu grafiğin en önemli sebepleri'' dedi.



Maçlarda tüm oyuncuların yüreklerini ortaya koyduklarını dile getiren Serkan, ''Şu anda takımda arkadaşlık, birlik ve beraberlik çok üst düzeyde. Hepimiz kardeş gibiyiz. Bu bizim oyunumuza da yansıdı. Sezon başından bugüne kadar oynadığımız 6 maç sonunda birlik olmamız sayesinde liderlik koltuğuna oturduk. Her maça ayrı ayrı çok iyi konsantre oluyoruz. Kazanmayı inanılmaz bir şekilde çok istiyoruz. Bazen kötü oynuyoruz, ama bu kazanma isteği sayesinde bitiş düdüğü çalana kadar yüreğimizi ortaya koyarak 3 puana ulaşmaya çalışıyoruz. Böylece kötü oynadığımız maçlardan bile puan çıkartıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek'' dedi.



'En büyük pay Yanal'ın'



Serkan, takımın başarısında en büyük payın teknik direktör Ersun Yanal'a ait olduğunu kaydederek, ''Takım kurulduğunda kimse kimseyi tanımıyordu. Kısa zamanda çok büyük aşama kaydettik. Şu anda sahada sanki yıllardır beraber oynuyormuşuz gibiyiz. Görüntümüz çok iyi. Oyuncular olarak maç içinde birbirimiz için oynayıp eksiklerimizi gideriyoruz. Bunu ortaya çıkaran kişi Ersun Yanal'dır. Sezon başından bu yana hem teknik hem taktik hem de psikolojik olarak bize her konuda katkı sağlıyor'' diye konuştu.



Galatasaray maçı



Galatasaray ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Serkan, ''Konyaspor maçı öncesi iki önemli deplasman maçına çıkacağımızı kendi aramızda konuştuk. Bunlardan ilkini kazandık. Şimdi sıra Galatasaray maçında. Rakibimiz iyi bir takım. Yenersek bizim için çok iyi olur. Bu tür derbi maçlarının Trabzonspor camiası için ne ifade ettiğini iyi biliyoruz. Anadolu maçlarından çok farklı. Sahadan galibiyetle ayrılmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Biz liderlik koltuğunda kalıcı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük'' dedi.



'Camiayı arkamızda hissediyoruz'



Camiayı tam olarak arkalarında hissetmeye başladıklarını da dile getiren Serkan, ''Maç kazandıkça takım olarak kendimize olan güvenimiz üst seviyeye çıkıyor. Aynı şekilde taraftarlarımızın da. Geride bıraktığımız 6 hafta sonunda taraftarlarımız bizi çok iyi desteklediler. Onlardan isteğimiz aynı desteği bundan sonra da devam ettirmeleri. Uzun yıllardır şampiyonluk özlemi çektiklerini biliyoruz. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarların tek yumruk olması gerekiyor. Hedefe ancak bu şekilde ulaşabiliriz'' dedi.



Yönetim kurulunun da takımın başarısı için her türlü fedakarlığı yaptığını belirten Serkan, ''Yönetim kurulumuz bize başarılı olabilmemiz için her türlü imkanı sağlamış durumda. Onların neler yaptığını birebir görüyoruz. Artık iş bize düştü. Onların bu fedakarlıklarının ve emeklerinin karşılığını vermek zorundayız. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.