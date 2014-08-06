Kalıcı ateşkeste gözler Kahire'de

Hamas ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesin ikinci gününde gözler Kahire'de yapılan kapsamlı ateşkes görüşmelerinde. Hamas ve İsrail heyetlerinin doğrudan görüşmediği müzakerelerde ABD heyeti de yer alıyor.

Kahire Havalimanı yetkililerine göre, üç kişilik İsrail heyeti gece saatlerinde Kahire'ye ulaştı. Al Jazeera kaynaklarına göre, İsrail heyetinin içinde istihbarat başkanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müsteşarı gibi üst düzey isimler de bulunuyor.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Hamas yetkililerinden Müşir Masri, Hamas Siyasi Büro üyeleri Halil Hayya ve İmad Alemi ile İslami Cihad yetkililerinden Halid Bataş da Kahire'de.

ABD heyeti de Kahire'deki müzakerelere katılma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, delegasyonun ne zaman ve hangi düzeyde temsil edileceği hakkında daha sonra bilgi verileceğini söyledi.

Müzakerelerde İsrail ile Filistinli yetkililer arasında doğrudan bir görüşme yapılmayacak.

'Hamas'ın kırmızı çizgisi silah bırakma'

Hamas kapsamlı ateşkes görüşmelerinde İsrail'in direttiği silah bırakma meselesini kırmızı çizgileri olarak görüyor.

AFP'ye konuşan Hamas liderlerinden İzzet Reşak, "Biz delegasyon olarak bu konuda herhangi bir öneriyi dinlemeyi kabul etmiyoruz. Bu savaşta kendilerini zafer kazanmış olarak görenler bu talepleri yapıyorlar. Büyük bir yanılgı içindeler. Zafer Filistin halkının oldu" dedi.

Reşak, "İsrail'in ateşkesi kabul etmesi ve askerlerini tamamen çekmesi kendilerinin çıkmaz bir yola geldiklerinin göstergesidir" diye konuştu.

Hamas ablukanın kaldırılmasında kararlı

İsrail’in, 7 Temmuz’da başlattığı Gazze’ye saldırılarında 72 saatlik ateşkes ikinci gününe girerken, Hamas yönetimi kalıcı ateşkes görüşmelerinde Gazze ablukasının kaldırılması talebinden geri adım atmayacağını duyurmuştu.

Hamas liderlerinden İsmail Heniye, Hamas’a yakın Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kahire’deki Filistin delegasyonuna sonuna kadar güveniyoruz ve delegasyonun, Gazze halkının çektiği büyük acılar karşısında onurlu bir sonuç alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Heniye, “Düşman sahada başaramadığını siyaset yoluyla da başaramayacak. Çünkü şerefli halkımızın ödediği ağır bedellere karşılık büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.

İsrail çekildi, kalan 2 bine yakın ölü

İsrail ordusu 72 saatlik ateşkesin ardından Gazze'den tamamen çıktı, ancak sınırda bekliyor.

Gerideyse 400'den fazlası çocuk; 2 bine yakın ölü, 10 bin yaralı, 30 binden fazla da yıkılan ev, onlarca okul ve cami bıraktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze saldırılarında 64'ü asker, 3'ü sivil 67 kişinin öldüğü, 463'ü asker, 83 sivilinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Hamas tarafından 3 bin 356 roket atıldığı, bunlardan 475’inin İsrail’e düştüğü, 116’sının "Demir Kubbe" savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, 116 roketin ise doğrudan İsrail'i hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada Hamas’a ait 32 tünelin imha edildiği kaydedildi.