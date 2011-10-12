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Spor

Kaleyi ölümüne korudu ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 18:07

-Kaleyi ölümüne korudu ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Ümit Milli Futbol Takımı kalecisi Özkan Karabulut, 2013 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup'ta oynanan İtalya maçında büyük bir tehlikeye girerek, kaleyi adeta ''ölümüne'' korudu. Milli takımın İtalya'ya 2-0 kaybettiği karşılaşma öncesi karnında ağrıları olmasına karşın kaleye geçen ve 90 dakika sahada kalan Özkan Karabulut, maçın ardından ağrılarının artması üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kaleciye apandisit teşhisi koyan İtalyan doktorlar, Özkan'ın acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdi. Başarılı geçen operasyonda apandisti alınan Özkan, milli takım kafilesi Türkiye dönmesine karşın, İtalya'da kaldı.  İtalya'da tedavisine devam edilen genç file bekçisinin, Dr. Asım Baykan'ın refakatinde, yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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