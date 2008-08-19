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Spor

Kaleyi içerden fethettik

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde bireysel müsabakalar bugün başlarken, bu dalda oyunlar tarihinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular olan Çin asıllı Melek Hu ve Cem Zeng, ilk maçlar&#

19 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde bireysel müsabakalar bugün başlarken, bu dalda oyunlar tarihinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcular olan Çin asıllı Melek Hu ve Cem Zeng, ilk maçlarını kazandılar.

Pekin Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oyunların masa tenisi müsabakalarında, tek bayanlarda doğrudan 1. turda mücadele eden Melek Hu, bu turda Tayvanlı Pan Li-Chun ile karşılaştı. Melek Hu, karşılaşmayı 4-1 kazandı. Maçın setleri 9-11, 11-9, 11-4, 11-8 ve 11-8 Melek Hu lehine sonuçlandı. Hu, 2. turda TSİ 16.00'da Alman Elke Schall ile karşılaşacak.

Öte yandan tek erkeklerde ön eleme turunda mücadele eden Dünya Gençler Şampiyonu Cem Zeng, Nijeryalı Monday Merotohun'u 4-2 yenerek ilk turda oynamaya hak kazandı. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin oyunlar tarihinde masa tenisindeki ilk müsabakası ve galibiyeti oldu.
Karşılaşmanın setleri 10-12, 11-5, 11-8, 8-11, 12-10 ve 11-9 Cem Zeng lehine sonuçlandı.
Zeng, ilk turda TSİ 09.30'da Sırp Aleksandar Karakaseviç ile karşılaşacak.

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