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Spor

"Kalemizde bir bilgisayar var ve bu da fark yaratıyor"

"Neuer'in kolları ve vücudu yok; maç anında devreye giren bir klavyesi var"

11 Temmuz 2017 16:15

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının kalesini koruyan Manuer Neuer'den övgüyle bahsetti. 20 Nisan'da ayağı kırılan ve yaklaşık 100 gündür sahalardan ve antrenmanlardan uzak kalan 31 yaşındaki kaleci için Ancelotti, "Kalemizde bir bilgisayar var ve bu da fark yaratıyor" yorumunda bulundu.

Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan 58 yaşındaki teknik adama Neuer ile ilgili soru sorulması üzerine şaşırtan bir yorum geldi. Daha önce Real Madrid, Milan, Juventus, PSG gibi takımları da çalıştıran deneyimli teknik adam Neuer için, "Kalemizde bir bilgisayar var ve bu da fark yaratıyor. Neuer'in kolları ve vücudu yok; maç anında devreye giren bir klavyesi var" ifadesini kullandı.

Bayern Münih formasıyla 294 maça çıkan başarılı eldiven kalesinde 194 gol görürken, 155 net gol pozisyonunu engelledi.

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