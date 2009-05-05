Kalemci: Ligi ilk 10’da bitirmemiz gerekirdi

Hacettepe Kulübü Başkanı Turgay Kalemci, bu sezonki başarısızlığın sorumlusunun yönetim olduğunun altını çizerken, ligi ilk 10 içerisinde bitirmeleri gerektiğini söyledi.



Hacettepe Kulübü Başkanı Turgay Kalemci, bu sezon bir çok takımın 10 yılda bir yaşadığı sıkıntıların hepsinin mor-beyazlı takımın başına geldiğini belirterek, ''Bu takım kalitesiyle ligi ilk 10'da bitirmesi gerekirdi'' dedi.



Başkan Turgay Kalemci, bu sezon yaşanan başarısızlığın nedeni olarak, yönetimin, takımın kimyasına uygun bir teknik heyetle anlaşamamasını, transferlerde yapılan hataları, sakatlıkları ve sezon boyunca yaşanılan şansızlıkları gösterdi.



''Bir kulüpte başarısızlık varsa yönetime aittir'' diye konuşan Kalemci, futbol takımının başarısızlığının teknik direktöre veya futbolcuya bağlanması anlayışının artık değişmesi gerektiğini belirterek, ''Yönetim hocayla anlaşır ve takımı emanet eder. Yönetim, takımın eksiklerini tespit eder ve imkanlar doğrultusunda teknik heyetiyle birlikte kadro oluşturur. Sorumluluk tamamen yönetime aittir. Bunun da nedeni çok açık. Futbolcular, teknik heyet kulüp yönetiminin, profesyonel çalışanlarıdır.'' diye konuştu.



