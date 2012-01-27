-Kaleli: Kamuoyu önünde asıldım İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin açılan davanın tutuksuz sanığı İklim Ayfer Kaleli, ''Ben kamuoyu önünde asıldım, arkamda kimse yok'' dedi. Çağlayan'daki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada savunmasına devam eden sanık İklim Ayfer Kaleli, muhabirlerin kendisine ''Deniz Baykal ile yeni bombalar var mı?'' diye sorular sorduğunu, kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını iddia etti. Kaleli, ''Şimdi de kurultay var. Onu baltalamak istiyorlar. Mağdur ediliyorum. Büyük bir endişe içinde savunmamı yapıyorum. Dün gece gazeteciler televizyon programında ek klasörlerde benimle ilgili iddiaları okudular. Savunma yapmama kalmış 8 saat, linç başladı. Ayrıca yaptığım savunmadaki konuşmalar cımbızlanıyor'' diye konuştu. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, ''Savunmanda söyleyemediğin bir şeyler var mı?'' diye sorması üzerine Kaleli, savunmasında isim veremediğini, çünkü bir sürü şeyin söyleneceğini belirterek, ''Bir araştırmaya göre, Saddam Hüseyin ve Abdullah Öcalan'dan sonra 1,5 ay boyunca gündemde olan tek insanım. Ben bunlara daha fazla dayanamam. Bunu çözün. Siz sağlıklı karara ulaşın. Düşmanlarımla baş edemeyeceğim'' diye cevap verdi. Kaleli, hakkında çıkan haberleri mahkemeye göstererek, ''Deniz Baykal, benimle ilgili 'Bu kadını da üzerime saldılar' ithamında bulundu'' diye konuştu. CHP'den bir çok tanıdığı olduğunu ve onların haberlerini de yaptığını belirten Kaleli, kendisi için 'seçim öncesi CHP'ye komplo kurmak için son anda dahil olmuş' gibi bir havanın yaratıldığını, Gürsel Tekin'in canlı yayınlardan önce CHP'ye zarar verecek haberleri yayınlamadığı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi. -Kaleli, mahkeme başkanının sorularını yanıtladı Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, ''Deniz Baykal ile görüştüğünüzde Baykal sekreterine 'Odaya kimseyi almayın' diye bir talimat verdi mi?'' sorusu üzerine Kaleli, ''Hayır vermedi. Benden sonra bekleyen 2 kişi daha vardı'' şeklinde cevap verdi. Ekinci'nin, ''Taciz olayından sonra neden 2 defa Deniz Baykal'ı arayarak samimi görüşmeler yaptınız? Madem taciz edildiniz daha sonra neden görüştünüz?'' sorusu üzerine Kaleli, şunları söyledi: ''Olayları yaşadıktan sonra Gürsel Tekin ile konuştum. Hiç bir şey olmadı. Daha sonra Soner Yalçın ile konuştum, yine bir şey olmadı. Aradan 20 gün geçti telefon konuşma tapeleri sızdı. Muharrem İnce ile ilgili de haberler yapıldı. Ben Deniz Baykal'ı aradım. Olayı ispat edemeyeceğim için, ne olacağını bilmek için aradım.'' Bunun üzerine Başkan Ekinci, ''İlk olayı ispatlayamayacağınız için mi Deniz Baykal ile ikinci görüşmeyi yapıyorsunuz. Yani bu olay biraz komplo mu oluyor'' dedi. Kaleli ise ''Hayır komplo değil. Ben bunu iddia etmiyorum'' diye yanıtladı. Başkan Ekinci'nin ''Orada ne yaşandı?'' sorusuna ise Kaleli, ''İki kişi arasında geçti. İspat edemeyeceğim bir şey söylediğimde hakkımda dava açılıyor'' yanıtını verdi. Kaleli, Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin, ''Doğan Yurdakul ve Soner Yalçın ile buluşmanızda ne konuştunuz? Bu olay gündeme geldi mi? Neye karar verdiniz?'' diye sorması üzerine, ''40 dakika konuştuk. Bunun 10 dakikasında bu konu gündeme geldi. Neler olduğunu sordular. 'Bu duyulursa rezil oluruz' dediler. Susmaya, konuşmamaya karar verildi'' şeklinde cevap verdi.