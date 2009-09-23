Kaleleri şaşırdılar

Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 6 futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.



Denizlisporlu Burak, Kasımpaşalı Pavlik, Kayserisporlu Makukula, Sivassporlu Cihan, Gençlerbirliği'nden Kahe ve Antalyaspor'dan Jedinak, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.



Lig lideri Galatasaray'ın, Denizlispor ve Kayserispor maçlarında rakip takım oyuncuları kendi kalelerine birer gol attı.

Ligde geçen sezon toplam 21 futbolcu kendi kalesine gol atmıştı.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:



Maç - Sonuç - Futbolcu - Takım

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Galatasaray-Denizlispor 4 - 1 Burak Denizlispor

Kasımpaşa-İBB Spor 1 - 3 Pavlik Kasımpaşa

Galatasaray-Kayserispor 4 - 1 Makukula Kayserispor

Sivasspor-D.Bakırspor 0 - 2 Cihan Sivasspor

G.Birliği-Eskişehirspor 2 - 2 Kahe Gençlerbirliği

Trabzonspor-Antalyaspor 3 - 1 Jedinak Antalyaspor

