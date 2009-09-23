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Spor

Kaleleri şaşırdılar

23 Eylül 2009 16:25

Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 6 futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Denizlisporlu Burak, Kasımpaşalı Pavlik, Kayserisporlu Makukula, Sivassporlu Cihan, Gençlerbirliği'nden Kahe ve Antalyaspor'dan Jedinak, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Lig lideri Galatasaray'ın, Denizlispor ve Kayserispor maçlarında rakip takım oyuncuları kendi kalelerine birer gol attı.
Ligde geçen sezon toplam 21 futbolcu kendi kalesine gol atmıştı.

Turkcell Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Maç - Sonuç - Futbolcu - Takım
----------------------- ----- -------- -----------
Galatasaray-Denizlispor 4 - 1 Burak Denizlispor
Kasımpaşa-İBB Spor 1 - 3 Pavlik Kasımpaşa
Galatasaray-Kayserispor 4 - 1 Makukula Kayserispor
Sivasspor-D.Bakırspor 0 - 2 Cihan Sivasspor
G.Birliği-Eskişehirspor 2 - 2 Kahe Gençlerbirliği
Trabzonspor-Antalyaspor 3 - 1 Jedinak Antalyaspor

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