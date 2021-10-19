Kalekim üçüncü çeyrek net kârı 96 milyon TL'ye çıktı

Kalekim, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Kalekim, bu yılın ilk dokuz ayında net karını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 oranında artırdı.

Şirket, 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemi itibarıyla toplamda 95 milyon 918 bin TL’lik kar rakamına ulaştı. Şirketin 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 42 milyon 601 bin TL'ydi.

Kale Holding CFO’su Haluk Alperat "2021 yılını başarılı bir tabloyla kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk 9 ayını hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirerek tamamladık, satış gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artış gösterdi ve toplamda 545.964.310 TL’lik satış gelirine ulaştık."