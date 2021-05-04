Kalekim'in halka arzı için talepler 6-7 Mayıs'ta toplanacak

Yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kale Grup bünyesindeki Kalekim'in, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yapılacak halka arzında son aşamaya gelindi. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim'in halka arzı için talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs olarak belirlendi. Halka arz sürecinde bireysel yatırımcılar için eşit dağılım yöntemi uygulanacak. Hisse senedi fiyatı ise 13,75 -14,75 TL olarak hedeflendi.

Kale Holding Finansal İşler Müdürü Haluk Alperat halka arzla ilgili olarak online olarak gerçekleştirilen açıklamada "Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in, yüzde 30’una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz." diye konuştu.

Alperat konuşmasına şöyle devam etti:

"Halka arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim’in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL’lik artırımla 115 milyon TL’ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL’lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.’nin pay sahibi olduğu) 15 milyon TL’lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 26,09’una denk gelen toplamda 30 milyon TL’lik kısmını halka açacağız."

4,5 Milyon TL ek satış gelebilir

Talep toplama süreci ile ilgili konuşan Alperat "Talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde 3,91’ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz." dedi.

Şirketin halka arzı için aracılık eden Ak Yatırım'ın Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise halka arz için şunları söyledi:

"Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk gelmektedir. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceğini öngörmekteyiz."