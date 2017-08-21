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Kaleiçi'nin tarihi surları restore edilecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezinin turistik semti Kaleiçi'ni çevreleyen, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ortak eseri kale surları, restorasyon çalışmaları kapsamında alındı

21 Ağustos 2017 16:20

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezinin turistik semti Kaleiçi\'ni çevreleyen, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ortak eseri kale surları, restorasyon çalışmaları kapsamında alındı. Surlarda aydınlatma yapılacak, yürüme güzergahları oluşturulacak.
Antalya kent merkezinde her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaleiçi\'nde güvenlik önlemleri, araç trafiği, yüksek ses gibi konularda alınan radikal kararların ardından şimdi alanı çevreleyen surlarda çalışma yapılacak. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda, tarihi surlarda restorasyon çalışmaları yapılacak. Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Kaleiçi ve surlar konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi muvafakatlarının alındığını söyledi. Mülkiyet sorununun aşıldığını belirten Karabayram, “Kaleiçi Antalya\'nın gözde yerlerinden biri. Vali Münir Karaloğlu burası için yeni bir güvenlik stratejisi oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un da Antalya\'ya gelişi ile Kaleiçi\'ndeki çalışmalar iyice hızlandı\" dedi.
KALEİÇİ HAVA ALMIYOR DİYE SURLARIN BİR KISMI YIKILMIŞ
Surların tarihinin Helenistik döneme kadar uzandığını hatırlatan Karabayram, 1930 yılında o dönemki yönetim tarafından \'Kaleiçi\'ne hava aldırmıyor\' düşüncesiyle bir kısmının yıktırıldığını aktardı. Surların 1930 yılı öncesine kadar olan yapılarını araştıran bir çalışma yapıldığını dile getiren Karabayram, şöyle devam etti:
\"Kaleiçi\'nin beden duvarları tek tek ele alınacak. Bu duvarlarda restorasyon çalışmaları yapılacak. Çalışmalar surları korumaya yönelik olacak. İklimsel koşullardan da surlar çok kötü etkilenmiş durumda. Hadrian Kapısı bile iklimden çok fazla etkilenmiş. Korumacılık anlayışı içinde çalışmalar olacak. Surları yeniden ayağa kaldırmayacağız. Belli bölümlerde surun algılanabileceği çalışmalar yapacağız. 2018 yılında restorasyon planlıyoruz. Kaleiçi, yeni bir bakışla tekrar \'merhaba\' diyecek. Büyük bir bütçe ayrıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Kaleiçi projesini takip ediyor.\"
SURLARDA YÜRÜYÜŞ YOLLARI DA OLACAK
Cemil Karabayram, 1979 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen surlarda çalışmalar nedeniyle kazılar yapılacağını duyurdu. Kazılardan sonra bulunacak duvarların yerinden korunacağını kaydeden Karabayram, “Surlarda aydınlatma yapılacak. Yürüme güzergahları çizilecek. Bazı alanlarda seyir bölümü de olacak\" diye konuştu.

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