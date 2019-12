Kalede büyük randevu!..

İngiliz basını, iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Premier Lig’e muhteşem bir giriş yapıp Chelsea ve Liverpool’un ardından 3. sırada yer alan Hull City’nin Galli kalecisi Boaz Myhill’i transfer etmek istediğini yazdı.



Volkan Demirel’in Bosna maçında yediği hatalı golü gören Fenerbahçeli taraftarlar, ümitlerini yavaş yavaş kaybetmekte oldukları bu sezon için daha da karamsarlığa kapıldı.



F.Bahçe gibi kaleci konusunda dertli bir diğer takım da Beşiktaş. Rüştü’nün en kritik maçlar öncesi sakatlanıp, takımını yalnız bırakmasının yanı sıra genç kaleci Hakan’ın Liverpool’dan 8, Metalist’ten de 4 yemesi Siyah-Beyazlı takımda yeni arayışların başlamasına yol açtı.



Dermanları aynı



Dertlerİ aynı olan Fenerbahçe ile Beşiktaş dermanı da aynı yerde arıyor. İngiliz basını, iki ezeli rakibin Premier Lig’e muhteşem bir giriş yapıp Chelsea ve Liverpool’un ardından 3. sırada yer alan Hull City’nin Galli kalecisi Boaz Myhill’i transfer etmek istediğini yazdı. Mail on Sunday gazetesi, her iki takımın da 26 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için çok istekli olduğunu vurgularken, Fenerbahçe’nin Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde yaşadığı kötü duruma da dikkat çekti.



F.Bahçe umutsuz



“Euro 2008’in şampiyon teknik direktörü Luis Aragones, Türkiye liginde sezona sefil bir başlangıç yaptıktan sonra takımı güçlendirmeye hevesli” denilen haberde “Puan cetvelinin ortasında, ligin en kötü savunmalarından birine sahipler, umutsuzlukları yüzünden takviyeye ihtiyaçları var” ifadeleri kullanıldı. Ancak Mail on Sunday editörleri, Boaz Myhill’in kulübü ile iki yıllık sözleşme imzaladığına dikkat çekip Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bu transferi ocak ayındaki dönemde gerçekleştirmelerinin zorluğuna vurgu yaptılar.



Babası Amerikalı annesi Galli



AmerİkalI bir baba ve Galli bir annenin çocuğu olan Boaz Myhill 1982 Kaliforniya doğumlu. Kariyerine 12 yaşında Aston Villa’da başladı. 2001’de A takıma yükseldi. Ancak kadroya giremeyince Bristol City, Stoke City ve Macclesfield Town gibi takımlarda kiralık oynadı. Son olarak 2003’te Stockport County’e kiralandıktan sonra Hull City’e transfer oldu. Yaptığı kurtarışlarla Hull City’nin bu sezonki başarısında baş rol oynadı.