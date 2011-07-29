-KALECİ ÇELİKAY'IN AĞABEYİ DE EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan kaleci Korcan Çelikay'ın ağabeyi olan futbolcu İlhan Çelikay, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen İlhan Çelikay, geliş nedenine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sivasspor'un sözleşmesi feshedilen kalecisi Korcan Çelikay'ın ağabeyi olan ve geçen sezon Spor Toto 2. Lig takımlarından Türk Telekomspor'da forma giyen futbolcu İlhan Çelikay, daha sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne çıktı. Çelikay'ın, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi.