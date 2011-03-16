-KALECİ VOLKAN: İNANÇLA YOLA DEVAM EDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kalecisi Volkan Demirel, takım olarak kendilerine bir yol çizdiklerini, devre arasından bu yana bu yolda en iyi şekilde devam ettiklerini belirterek, "Hedeflerimiz doğrultusunda inançla, inadımızla yolumuza devam ediyoruz" dedi. Sarı-lacivertli futbolcunun Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Bu yolun sonunda mutlu sonuca ulaşacaklarına inandığını belirten Volkan, Galatasaray maçında en iyi şekilde mücadele edip, son dönemlerde görülen üstünlüklerini de koruyarak kazanmak istediklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Güzel maç olacak. Sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. İnşallah maçın sonucunda da yenen taraf biz olacağız. Ama dediğim gibi sahaya çıkıp gerekenleri yapmamız gerekiyor. Bazı şartlar var ve bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Takım arkadaşlarım bunun bilincinde. Kalede benden başlayarak, forvette kim oynuyorsa, yedek kulübesinde kim varsa, bu maçın bilincinde. Biz bir yol çizdik. Bu yol Yeni Malatyaspor maçından sonra start verilen bir yol. Hepimiz birbirimize kenetlendik. Ve hedefimiz doğrultusunda inançla, inadımızla yolumuza devam ediyoruz." Skor tahmini yapmayan Fenerbahçeli kaleci, 9 yıldır sarı-lacivertli camianın içinde bulunduğunu hatırlatarak, "Birçok derbi maçında görev aldım. Bu tür maçların sonucu önceden belli olmaz. Bu maçın sonucu o maçtaki süre boyunca, saha koşulları, hava şartları ve futbolcuların performanslarının sonucunda ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın zor durumda olduğunu kaydeden Volkan Demirel, iki takımın bu yılki hedeflerinin farklı olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "Onlar en iyi şekilde bu maça hazırlanıp nasıl bizi bekliyorlarsa biz de en iyi şekilde hazırlanıp onları bekliyoruz. Bizim açımızdan bu maç daha önemli çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Onların açısından da baktığınız zaman bence seneyi kurtarmanın maçı diye düşünülebilir. Çünkü zor durumdalar. İyi gitmiyorlar. Bulundukları durum gerçekten Galatasaray camiasının alışık olmadığı bir durum. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanıp, hiç olmazsa bu maçtan galibiyetle ayrılıp taraftarlarını sevindirmek istiyorlar. Bütün futbolcuların ve Galatasaraylıların düşüncesi budur ancak onların ne durumda oldukları bizi ilgilendirmiyor. Bizim yolumuz farklı, biz farklı bir düşünce yapısındayız." Ligin ikinci yarısındaki gidişatı sürdürmek, şampiyon olmak için rakibin kim olduğunu önemsemeden yollarına devam etmek istediklerini anlatan Volkan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzdeki engel Galatasaray olmuş, Konyaspor olmuş fark etmiyor. Yer mevki stat neresi olursa olsun, biz çıkıp sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek için rakibin kim olduğunu önemsemeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabi ki rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Zaten güçlü takım, zayıf takım diye bir takım anlayışı kalmadı. Mücadele ettiğiniz zaman futbolun gerekenlerini sahaya yansıttığınız zaman skor zaten lehinize dönüyor."