-KALECİ RÜŞTÜ'NÜN KARDEŞİNE HACİZ ŞOKU ANTALYA (A.A) - 03.12.2010 - Antalya'da bir süredir aynı yaşayan karı kocanın evine haciz geldi. Eşinin muvazaalı (danışıklı) olarak borçlanıp eve kasten haciz gelmesine yol açtığını öne süren kadın, evden haczedilen eşyalar taşınırken sinir krizi geçirerek, eşine ait giyim eşyalarını balkondan attı. Beşiktaşlı milli kaleci Rüştü Reçber'in kardeşi olduğu öğrenilen Yusuf Reçber'in (30), Yıldız Mahallesi'ndeki evine, 8 bin TL borcun ödenmemesi nedeniyle 11. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icra geldi. Evdeki eşyalar tek tek sayılarak haczedilip, taşınırken Yusuf Reçber'in 10 aydır ayrı yaşadığı eşi Fikriye Deniz Reçber, eşinin damatlık takımını ve elbiselerini balkondan aşağıya attı. Polis ekipleri eşliğinde yapılan eşya taşınma işlemi sırasında Deniz Reçber, gazetecilere evinin balkonundan ''Rezilliğimizi çekin. Milli kalecinin yengesi ve 2 yaşındaki yeğeni aç'' diye seslendi. Yusuf Reçber ile 6 yıl önce evlendiklerini söyleyen Fikriye Deniz Reçber, 10 aydır eşinin eve gelmediğini iddia ederek 2 yaşındaki Alara Reçber ile hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti. Eşinin kendisini evden çıkartmak için, borçluymuş da borcunu ödeyememiş gibi eve icra gelmesine yol açtığını öne süren Deniz Reçber, ''Faturaları ödeyemediğimiz için evin suyu kesik. 2 yaşımdaki kızımla yaşıyorum. Eşim bize hiç yardımda bulunmuyor. Rüçtü Reçber de bir kez olsun bizi aramadı. Yeğeni aç mı tok mu yaşıyor haberi yok'' dedi.