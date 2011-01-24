-KALECİ KAMENAR SİVASSPOR'DA SİVAS (A.A) - 24.01.2011 - Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, Slovakya Milli Takımı'nın kalecisi Lubos Kamenar'ı kadrolarına kattıklarını bildirdi. Ünsal, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak kalecileri Sead Ramoviç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurduklarını, Ramoviç'in yerine de kadroya Lubos Kamenar'ı dahil ettiklerini söyledi. Ünsal, Fransa'nın FC Nantes Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki Kamenar'ın takıma katkı sağlayacağını ifade etti. Galatasaray maçında takımın sergilediği futboldan memnun olduklarını belirten Ünsal, ''Özellikle yeni transferlerimiz çok iyiydi. Transferlerimiz uyum problemini de atlattıktan sonra takımımız daha iyi futbol sergileyecek. Yeni transferlerimizin 2-3 haftaya kadar bu uyum problemini de atlatacaklarına inanıyorum. İnşallah Trabzonspor maçında taraftarlarımıza mükemmel bir Sivasspor izlettireceğiz'' dedi. -''BUCASPOR İLE KAMANAN KONUSUNDA GÖRÜŞME YAPMADIK''- Ünsal, Fransız golcüleri Yannick Kamanan'ın durumu ile ilgili olarak, ''Bucaspor ile Kamanan konusunda hiçbir görüşme yapmadık. Bucaspor'un 'Kamanan'dan vazgeçtik' şeklindeki açıklamasını doğrusu yadırgıyoruz. Bizden, yönetimimizden habersiz futbolcuyla bir görüşme yapmışlarsa bu da kulübümüzü bağlamaz, aynı zamanda etik bir davranış değildir'' ifadelerini kullandı. Bu arada, 24 yaşındaki kaleci Lubos Kamenar'ın 1 metre 93 santimetre boyunda olduğu, yan toplarda ve hava toplarında iyi olduğu belirtildi. Sezon başında Avustralyalı kaleci Michael Petkoviç, devre arasında ise kaleci Akın Vardar ile yollarını ayıran, Sead Ramoviç'in de sözleşmesini donduran Sivasspor'un kadrosunda Kamenar'ın yanı sıra genç kaleciler Korcan Çelikay ve Alişan Şeker bulunuyor.