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Spor

Kaleci Harun için Bursaspor'a resmi teklif yok

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR'un file bekçisi Harun Tekin için Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmediği bildirildi

29 Ağustos 2017 17:05

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'un file bekçisi Harun Tekin için Fenerbahçe\'den resmi bir teklif gelmediği bildirildi.
Bu sezon kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni’den dilediği verimi alamayan Fenerbahçe’nin Bursaspor’un file bekçisi Harun Tekin’i gündemine alarak teklif yaptığı iddia edildi. Bursaspor Kulübü yetkilileri ise, Milli kaleci için resmi bir teklif gelmediğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Harun Tekin, 2010-11 sezonunda geldiği Bursaspor’da 120 maça çıktı. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.

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