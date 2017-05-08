Kale Grubu, Rolls Royce ile yerli savaş uçağı TF-X'i üretecek

Kale Grubu ve İngiltere'de otomotiv ve havacılık şirketi Rolls-Royce ile iş ortaklığı kuruyor.

Kurulacak şirketin Türkiye'nin savaş uçağı TF-X projesinin de aralarında bulunduğu askeri ve sivil alanda uçak motoru geliştirmesi planlanıyor.

Ortak girişimde Kale Gurubu'nun yüzde 51, Rolls-Royce'un yüzde 49 hissesi bulunacak.

Kale Grubu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilmekte olan TF-X savaş uçağı projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı, 2020'li yıllardan itibaren, Türk Hava Kuvvetleri'nin filosundaki savaş uçaklarının F-16'lardan TF-X'lere dönüşümünü başlatmayı hedefliyor.

Ocak ayında İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyaretinde iki ülke arasında 125 milyon dolarlık savunma anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma İngiltere'de havacılık ve savunma şirketi BAE Systems ile TUSAŞ Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı TF-X projesinde beraber çalışmasını öngörüyor.

Kale Grubu Boeing, Airbus, Spirit, Northrop Grumman, ve Lockheed Martin'in yapısal parça ve alt montaj tedarikçiliğini yapıyor.