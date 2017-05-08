T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kale Grubu, Rolls Royce ile yerli savaş uçağı TF-X'i üretecek

Yeni geliştirilen TF-X savaş uçağının F-16'ların yerine geçmesi hedefleniyor

08 Mayıs 2017 17:31

Kale Grubu ve İngiltere'de otomotiv ve havacılık şirketi Rolls-Royce ile iş ortaklığı kuruyor.

Kurulacak şirketin Türkiye'nin savaş uçağı TF-X projesinin de aralarında bulunduğu askeri ve sivil alanda uçak motoru geliştirmesi planlanıyor.

Ortak girişimde Kale Gurubu'nun yüzde 51, Rolls-Royce'un yüzde 49 hissesi bulunacak.

Yeni geliştirilen TF-X savaş uçağının F-16'ların yerine geçmesi hedefleniyor.

Kale Grubu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilmekte olan TF-X savaş uçağı projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı, 2020'li yıllardan itibaren, Türk Hava Kuvvetleri'nin filosundaki savaş uçaklarının F-16'lardan TF-X'lere dönüşümünü başlatmayı hedefliyor.

Ocak ayında İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyaretinde iki ülke arasında 125 milyon dolarlık savunma anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma İngiltere'de havacılık ve savunma şirketi BAE Systems ile TUSAŞ Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı TF-X projesinde beraber çalışmasını öngörüyor.

Kale Grubu Boeing, Airbus, Spirit, Northrop Grumman, ve Lockheed Martin'in yapısal parça ve alt montaj tedarikçiliğini yapıyor.

ETİKETLER

Kale Grubuİngiltereotomotivhavacılık şirketiRolls Royce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24