-KALE ÇİZGİSİNDE 13 AYRI PROJE ZÜRİH (A.A) - 11.10.2010 - Futbolun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) bu ayki toplantısında, kale çizgisiyle ilgili 13 ayrı proje teklifi incelenecek. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamaya göre, IFAB'ın 20 Ekim Çarşamba günü Galler'de yapacağı toplantının gündeminde, kale çizgisi teknolojisi de yer alacak. Bu teknoloji için geçen hafta proje tekliflerinin alındığını belirten FIFA yetkilileri, toplantıda, 13 ayrı projenin tartışmaya açılacağını ifade ettiler. Kale çizgisi teknolojisi, bariz hakem hatalarının damgasını vurduğu 2010 Dünya Kupası'nda yeniden gündeme gelmişti. Kupada ikinci turda İngiliz Frank Lampard'ın 38. dakikada takımı Almanya'ya karşı 2-1 yenik durumdayken attığı şutta topun kale çizgisini geçtiği net bir şekilde görülmüş, ancak Uruguaylı hakem Jorge Larrionda, topun kale çizgisini geçmediğine karar vermiş ve bu pozisyonda gol kararı çıkmamıştı. Maçı Almanya 4-1 kazanırken, İngiltere kupaya veda etmişti. Özellikle bu maçtan sonra alevlenen tartışmalar üzerine, FIFA Başkanı Sepp Blatter, konunun yeniden ele alınacağını söylemiş, ancak IFAB, temmuz toplantısında bu konuyu gündemine almamıştı.