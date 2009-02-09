Kale 'alarm' veriyor

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, Fildişi Sahili ile oynanacak özel karşılaşma için aday kadroya çağırdığı kaleciler Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Manisasporlu Ufuk Ceylan, takımlarının hafta sonunda oynadığı maçlarda toplam 8 gol yedi.



Turkcell Süper Lig'de son 3 haftadaki Trabzonspor, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında toplam 7 puan kaybeden Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel, son karşılaşmasında kalesinde 2 gol gördü.



Volkan, dün oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde, 5. dakikada İskender ve 80. dakikada da Tjikuzu'nun gollerine engel olamazken, takımı da şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.



(A) Milli Takım aday kadrosuna davet edilen diğer kaleci Manisasporlu Ufuk Ceylan da takımının Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada tam 6 gol yedi.



Rakibine 6-3 yenilmesine rağmen Bank Asya 1. Lig'de 43 puanla liderliğini sürdüren Manisaspor, Kayseri Erciyesspor maçından sonra en farklı 2. yenilgisini de almış oldu. Ege temsilcisi, 11. haftada da deplasmanda Kayseri Erciyesspor'a 4-0 yenilmişti.



Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında, 11 Şubat Çarşamba günü İzmir'de, Afrika kıtası temsilcilerinden Fildişi Sahili ile 2009 yılının ilk milli maçını yapacak.

