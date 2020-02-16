Kaldırımdaki kediyi tekmeleyen kişi aranıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde yolda yürüyen bir kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin Mehmet T. olduğu belirlendi.

4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün meydana gelen olayda, kaldırımdaki kediye karşıdan gelen 3 kişiden 1'i tarafından tekme atıldı.



Kedi kaçarken tekme atan kişiye yanındaki arkadaşlarından biri ve çevredekiler tepki gösterdi. O anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kediye tekme atan kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, idari para cezası uygulanmak üzere yasal işlem yapıldığını kaydetti. (DHA)