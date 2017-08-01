Kaldırımda yürürken üzerine tabela düştü; hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta 38 yaşındaki Hayriye Çorak, kaldırımda yürürken binadaki işyeri tabelasının yerinden çıkarak üzerine düşmesi sonucu yaralandı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı iş merkezinin 1'nci katında bulunan emlak şirketine ait tabela, iddiaya göre rüzgarın da etkisiyle bağlantı yerinden çıktı. Tabela, o sırada kaldırımda yürüyen Zonguldak Belediyesi'nde çalışan Hayriye Çorak'ın üzerine düştü. Hafif yaralanan Çorak'a, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Çorak, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.