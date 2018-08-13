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Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya'nın üzerine, otel şantiyesinin giriş kapısı devrildi

13 Ağustos 2018 20:11

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya\'nın üzerine, otel şantiyesinin giriş kapısı devrildi. Hafif yaralanan Kızılkaya, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki otel inşaatının şantiye girişinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya şantiyenin girişine geldiği sırada, rüzgardan sallanan şantiyenin demir kapısı bir anda menteşelerinden çıktı. Durumdan habersiz yolda yürümeyi sürdüren Kızılkaya, menteşelerinden çıkarak, kaldırıma devrilen kapının altında kaldı. İnşaatta çalışanların yardımıyla kapı kaldırılırken, hafif yaralanan Kızılkaya için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Ali Kızılkaya\'yı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü.
İlk tedavisi tamamlanan Ali Kızılkaya\'nın servise alındığı belirtildi.

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