Kaldırımda yürürken üstüne duvar düştü

Bir yaya ise saniyelerle yaralanmaktan son anda kurtuldu. 19 yaşındaki Muhammet Erşan, Muratpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki kaldırımda önceki gün saat 17.40’ta spor salonundan çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Erşan 10 numaralı binanın önünden geçerken, 7 katlı binanın birinci katına tutturulan reklam panosunun duvarı çöktü. Beton blokların altında kalan gencin yardımına esnaf ve yayalar yetişti.

Blokların altından çıkarılan Erşan için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kolundan, sırtından ve ayaklarından yaralanan Muhammed Erşan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.