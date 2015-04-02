T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaldırımda yürürken üstüne duvar düştü

Antalya’da kaldırımda yürürken üzerine reklam panosunun duvarı çöken genç ağır yaralandı

02 Nisan 2015 15:17

Bir yaya ise saniyelerle yaralanmaktan son anda kurtuldu. 19 yaşındaki Muhammet Erşan, Muratpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki kaldırımda önceki gün saat 17.40’ta spor salonundan çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Erşan 10 numaralı binanın önünden geçerken, 7 katlı binanın birinci katına tutturulan reklam panosunun duvarı çöktü. Beton blokların altında kalan gencin yardımına esnaf ve yayalar yetişti.

Blokların altından çıkarılan Erşan için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kolundan, sırtından ve ayaklarından yaralanan Muhammed Erşan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

ETİKETLER

kaldırımçökmeduvar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24