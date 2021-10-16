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Kaldırımda yayadan yol isteyen taksiciye para cezası

Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etmişti

16 Ekim 2021 10:41

İstanbul'da iki gün önce yaşanan olayda TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ise o şoföre 864 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.

İstanbul'da, kaldırımda giden ve üstelik korna çalarak yayadan yol isteyen taksi şoförüne ceza kesildi. Olay önceki gün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.

Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaldırımdan giden taksi şoförü S.Y trafik polisleri tarafından durduruldu.

Taksi şoförü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince 864 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğütaksi
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