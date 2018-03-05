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Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, kaldırımda baygın halde bulundu

05 Mart 2018 21:59

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, kaldırımda baygın halde bulundu. Elinde, kağıda sarılı uyuşturucu madde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı.
Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Topçular Caddesi\'nde bugün öğle saatlerinde, kaldırımda hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki gence müdahale etti. Bu sırada gencin elinde, kağıda sarılı halde uyuşturucu bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kimliği belirlenemeyen genç tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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