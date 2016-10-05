Kaldırıma çıkan aracın çarptığı Aslı bebek hayatını kaybetti

Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari aracının park halindeki araçlarla birlikte kaldırımda yürüyen yayalara çarpması sonucu, annesinin kullandığı bebek arabasındaki 4 yaşındaki Aslı Savcı hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Merkez Yüreğir İlçesi’nde, henüz sürücünün kimliği belirlenemeyen 01 BPN 82 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 01 UL 618 plakalı motosiklet ve 31 MC 371 plakalı kamyonete ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Kazada 25 yaşındaki Hediye Savcı ile bebek arabasındaki kızı Aslı ile yanında yürüyen diğer kızı 6 yaşındaki Sultan, yayalardan 36 yaşındaki Nedim Kılıç ile oğlu 12 yaşındaki Enes Kılıç yaralandı. Yaralılar, götürüldükleri özel hastanede tedaviye alınırken bebek arabasındaki Aslı Savcı yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde araçların altında kalarak ezilen bebek arabasını görenler ise kızın öldüğünü duyunca gözyaşlarına boğuldu. Polis, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.