Kaldırıma çarpıp taklalar atan otomobil evin bahçesine uçtu: 5 yaralı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atan otomobil, 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten bir evin bahçesine düçtü.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AK 315 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kalbettik otomobil kaldırıma çarptıp, taklalar atarak yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra 7 metre yükseklikten İbrahim Bürlükkara’ya ait evin bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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