Kaldırım geriliminde İBB zabıtaları ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri karşı karşıya geldi

Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları ile ilçe belediyesi ekipleri arasında, kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlık dolayısıyla gerginlik yaşandı.

Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi. Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Kurum yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından, kaldırım çalışması yapan iş makinesinin çalışmasına son vermesi üzerine gerginlik sona erdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş Nispetiye caddesinde yapılan kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belesiyesi zabıtaları ve Beşiktaş Belediyesi zabıtaları arasında geçen hafta da gerginlik yaşanmıştı.

İddiaya göre, Beşiktaş Nispetiye caddesinde bulunan kaldırımın onarılması için Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine talepte bulundu. Talebi kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaldırımı onarmadığını iddia eden Beşiktaş Belediyesi kendi imkanlarıyla çalışma başlatmıştı.

"Benim buradan ölümü kazırsınız"

Kaldırımda çalışma başlatıldığını öğrenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olay yerine giderek, caddenin kendi görev alanında olduğunu söyleyerek çalışmaların durdurulmasını istemiş,.bunun üzerine çıkan anlaşmazlıkta iki belediyesnin zabıtaları arasında kavga çıkmıştı. Yaşanan arbedede Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar arada kalmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belesiyesinin zabıta aracının önüne geçen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Ben bu çalışmaya başladım ve bitireceğim. Benim buradan ölümü kazırsınız” açıklaması yapmıştı.