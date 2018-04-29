Kaldıkları otelde olay çıkartan emekli çifte 18 bin TL para ceza kesildi

İskoçya'da bir otelde "kontrolden çıkarak" çalışanların ve misafirlerin kaçmasına yol açan emeklilere para cezası verildi.

Şubat ayında gerçekleşen olayda 72 yaşındaki Robert Fergus elinde bir makasla otel lobisinde çıplak koşmuş, eline geçirdiği bir tabelayla da camı kırmıştı.

69 yaşındaki eşi Ruth Fergus ise içtiği alkolle ilgili bir yorum yapan bir çalışanı vurmakla tehdit etmişti.

Perth mahkemesi, çifte 4 bin 100 sterlin (yaklaşık 18 bin TL) ceza verdi.

Robert Fergus'a ayrıca verdiği zarardan ötürü otele 800 sterlin tazminat ödeme cezası verildi. Robert Fergus, dört kişiyi tehdit, mala zarar verme ve alkollü araba kullanma suçlarını kabul etti.

Fergus, aracında sarhoş bir halde yakalanmıştı.