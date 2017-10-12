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Kaldığı otelin çatısında intihar etti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir otelde konaklayan 54 yaşındaki Veysel Keleş, kurumun çatısında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi

12 Ekim 2017 15:38

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki bir otelde konaklayan 54 yaşındaki Veysel Keleş, kurumun çatısında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Akıncılar Mahallesi Mithat Paşa Caddesi\'ndeki  bir otelde 2.5 aydan bu yana konaklayan Veysel Keleş, bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu kendini iple astı. Otel yetkilileri, bugün saat 08.30\'da çatıda Keleş\'in cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Ardından Keleş\'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ödemiş\'teki bir ahırda çalıştığı belirtilen Keleş\'in, borçları nedeniyle intihar ettiğinin sanıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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