Kaldığı otelde fişlenen kadına polis tacizi!

İş kadını A.G’nin yaşadığı olay, fişlemenin boyutlarını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Erkek arkadaşıyla bir otelde kaldığı bilgisi, İçişleri Bakanlığı’nın, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı kayıtlarına aktarıldı. Genç kadın, kısa bir süre sonra, otelde, aynı gece iki erkekle kaldığı iddiasıyla bir polis tarafından taciz edildi. Hakkındaki kayıtlar silinmeyince idare mahkemesinde açtığı davada, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğine hükmedildi. Ancak karar, “Kayıt tüm toplumla paylaşılmadı” gerekçesiyle Danıştay’ta bozuldu. İlk kararında direnen mahkeme ise “Davacının bilgilerinin gizlilik içinde tutulmamış olması, sistemin sorumsuz kişilerin müdahalesine açık olduğunu gösteriyor. Bilgilerin sistemde olması, her an yeni bir ihlal sonucu doğurabilir” dedi.

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, davacı genç kadın, 2011 yılında, Esenler’de kaldığı bir otelde, erkek arkadaşıyla birlikteydi. Bir süre sonra, KİHBİ kayıtlarında, otelde iki kişiyle birlikte kaldığı bilgisinin olduğunu öğrendi. 2012 yılında, Emniyet’ten kayıtların silinmesini istedi. Başvurusu reddedilince, Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde, kayıtların silinmesi ve 5 bin TL manevi tazminat istemiyle dava açtı. Dava, 2014’te, kadının zaferiyle sonuçlandı. Danıştay 10. Daire Başkanlığı ise Emniyet’in işlemini hukuka uygun buldu. Bozma kararındaki şu ifadeler dikkat çekti: “Davacının, iki kişiyle otelde kaldığına ilişkin bilginin, tüm kamuoyunun öğrenebileceği şekilde basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden afişe edildiğine yönelik bir iddia bulunmamaktadır. Kayıtların toplumun bilgisine sulunmadığı anlaşıldığından, tazminat ödenecek şartlar oluşmamıştır.”

Örnek karar

Direnme kararı veren mahkeme heyeti, kaydın silinmesi gerektiği sonucuna vardı. Davacının özel bilgilerinin başka kişilerin eline geçme konusunda yaşadığı kaygı ve üzüntü ile idarenin olaydaki ağır hizmet kusurunu dikkate alarak, 5 bin TL tazminatın ödenmesine karar verdi.

KİHBİ’nin her isteyen kamu görevlisi ve kurumunun erişimine açık olmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu tespit yapıldı:

“Kayıtların gizli korunmaması, davacıya ve başkalarına bilgi aktaracak kişiler tarafından görülmesi, sistemin gizli olmadığını ve sorumsuz kişilerin müdahalesine açık olduğunu gösteriyor. İdare, gizli bilgileri korumak konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir. Bilgilerin, sistemde yer almaya devam etmesi, her an özel yeni bir ihlal sonucunu doğurabilir. Sisteme suç ve suçlu ile mücadele için erişim dışında üçüncü kişilerin erişim imkânının olduğu anlaşılmıştır.”

* Mağdurenin isminin ve soyisminin baş harfleri güvenlik gerekçesiyle değiştirilmiştir.