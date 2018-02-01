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Kaldığı otelde fenalaşıp, öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde kaldığı otelde aniden rahatsızlanan Aşkın Şengör (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

01 Şubat 2018 12:28

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde kaldığı otelde aniden rahatsızlanan Aşkın Şengör (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, dün akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Basmane Caddesi\'nde meydana geldi. Aşkın Şengör, konakladığı otelin lobisinde fenalaşıp, yere yığıldı. Bunun üzerine otel çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Şengör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Aşkın Şengör\'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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