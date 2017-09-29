Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 34 yaşındaki Mecnun Erten, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
Çorlu\'nun Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak\'taki bir otelde konaklayan Mecnun Erten uzun süre odadan çıkmayınca, durumdan şüphelenen otel görevlileri kapıyı açarak içeri girdi. Erten\'i yerde hareketsiz bulan görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erten\'in öldüğü tespit edildi.
Olay yerinden yapılan incelemenin ardından Mecnun Erten\'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI