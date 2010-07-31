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KALDIĞI EVLERDE 10 TÜFEK BULUNDU ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2010 02:08

-KALDIĞI EVLERDE 10 TÜFEK BULUNDU ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki yaralama olayının ardından kaldığı iki evde 10 adet tüfek ve bir tabanca bulunan zanlı tutuklandı. Ovacık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Halil Ö, komşusu Mehmet Ali Yerlikayalı'yı pompalı tüfekle yaralamış, direnen zanlı, Özel Harekat polislerinin gelmesiyle yakalanmıştı. Zanlının anne ve kardeşinin kaldığı evde yapılan aramada, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirilmişti. Halil Ö'nün Bağcı Caddesi'ndeki evinde aramada da 8 pompalı tüfekle 500'e yakın tabanca ve tüfek mermisi bulunmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil Ö, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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