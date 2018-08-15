Kalça kemiğinden çene yaptılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, geçen Haziran ayında tüfekle kendisini yüzünden vurarak yaralayan, çene kemiğiyle yüzü parçalanan Mehmet Türken\'e (36), kalçasından alınan kemik ile cilt dokusu nakledilerek çene yapıldı.

Akköy Mahallesi\'nde çiftçi Mehmet Türken, yüzünden av tüfeğiyle kendisini vurdu. Türken\'in çene kemiği ve yüzü parçalandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Türken, Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniği\'nde tedaviye alındı.

Dr. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip, daha sonra tedavi sürecinde, Mehmet Türken\'i ameliyata aldı. 4 saat süren ameliyatla, Türken\'in kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu yüzüne nakledilerek çene yapıldı. Başarılı nakil sonrası sağlığına kavuşan Mehmet Türken, yemek yiyebilir ve konuşabilir hale geldi.

Operasyonu gerçekleştiren öğretim üyeleri Dr. Hakan Özcan ve Dr. Özgen Kıvanç, hastanın yaşadığı olay sonrası çene kemiği ve yanak dokusunda ciddi kayıplar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastamıza iki ekip olarak yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikrocerrahi yöntemler ile nakledip hastamızı hayata ve toplum içine tekrar kazandırdık. Başarılı geçen bu operasyon sonrası artık hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi.\"



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