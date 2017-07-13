Kalbinden bıçaklanan Aykut'un annesi: Ötanazi istiyorum

İstanbul İkitelli’deki evinin önünde dokuz kişinin saldırısına uğrayarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aykut Alıcı cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanan Yasin İşcen, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat etti. Aykut Alıcı’nın annesi Songül Alıcı karara tepki göstererek, “Yedi senedir ilaç kullanıyorum. Millet düğüne gider, eğlenceye gider ben gitmem. Tek umudum vardı. Oğlumun katillerinin cezalandırılması. Şimdi yaşamak için sebebim kalmadı. Ötanazi istiyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aykut Alıcı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisiydi. 14 Ağustos 2010’da evinin önünde oturduğu sırada saçı uzun, gözünde lens olduğu için saldırıya uğradı. Kalbinden bıçaklanan Alıcı, kendi imkânlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti. 2013 yılında Alıcı’nın ölümüne neden olduğu için yargılanan altı sanıktan sadece Celal Toprak mahkûm edildi. Toprak’a müebbet hapis cezası verildi. Diğer 5 sanık ise beraat etti. Olayın üzerinden geçen 7 yılın sonunda, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yasin İşcen de beraat etti. Karara itiraz eden Alıcı ailesi, istinaf mahkemesine başvurdu.

"Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyorum"

Songül Alıcı, Yasin İşçen’in oğlunu tehdit ettiğini söyleyerek, “Oğluma ‘seni öldüreceğiz’ diye tehditler savurmuş. İsteğim sadece çocuğuma bıçağı saplayanın değil, azmettirenin de hak ettiği cezayı almasıydı. Çocuğu öldürülen bir anne olarak yıllarca mücadele verdim. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyorum” diye konuştu.

Dönemin Başbakanı Erdoğan’a defalarca çağrıda bulunduğunu aktaran Alıcı şunları söyledi:

“Ne olurdu Erdoğan beni sadece bir saat dinleseydi. Neden bana randevu vermedi? Oğlumun suçu güzel giyinmek ve yakışıklı olmak mıydı? İç hukuk yollarından olumsuz sonuç gelirse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağım. Yine sonuç olumsuz olursa açlık grevine başlayacağım. Beni hayata bağlayan tek şey bu davaydı. Evlatsız yaşayamıyorum.”

Tanıklara rağmen beraat

Mahkemede tanık olarak dinlenen Durmuş Duran, sanık Yavuz İşçen’in yanında beş, altı kişiyle beraber mahalleye geldiğini söyleyerek, “Yavuz, ‘Aykut’a söyleyin bu caddeye bir daha çıkamayacak. Celal, bıçağı onun münasip bir yerine sokacak’ diyerek tehditler savurdu” dedi.

Tanık Sercan Kulaksız ise Yavuz İşçen’in, Aykut Alıcı’yı öldürmekle tehdit ettiğini ve Alıcı’nın ev adresini sorduğunu, kendisinin ise ‘Bilmiyorum’ şeklinde cevap verdiğini söyledi.