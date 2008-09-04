Sahada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ölümden dönen FC Köln kaptanı Ümit Özat’ın sağlık kontrolleri devam ediyor. Özat, sağlık durumu ve futbol geleceği konusunda ilk kez konuştu.



Geçen hafta oynanan FC Köln-Karlsruhe maçında sahada aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ümit Özat, yoğun bir tedavi sürecine girmişti. Özat, salı akşamı Köln Üniversitesi´ndeki kalp merkezinden taburcu oldu. Yıldız futbolcu önce Almanya´nın diğer şehirlerinde, hafta sonu da Türkiye´deki özel doktoruna muayene olmak istediğini söyledi.



Hastanede ziyaret ettiğimiz Özat´ın yorgun olduğu gözlendi ancak telefonları da hiç susmuyordu. Türkiye´nin önde gelen futbol otoriteleri birbiri ardına Özat´ı arayıp destek verdi. Özat, taburcu olmasının ardından Türk gazetecilere verdiği demeçte, yaşadıklarını ve geçirdiği rahatsızlığı şöyle anlattı:



“Hastaneden biraz önce çıktım. Dolayısıyla gelince de baktım yayını izledim. Tabii ki güzel görüntüler değil ama Allah´a şükürler olsun ki o anı kazasız belasız atlattık. Ama bundan sonrası çok daha önemli.“



Özat yaşadıklarını anlatırken yanında çocukları da vardı. Kızı Dilara babasının fenalaştığı anı televizyonda izlediğini söyledi: "Annem bağırdı, ondan sonra biz gördük koştuk geldik.“



‘Kalbimde büyüme var’



Günlerdir, kalp ve beyin tomografisinden, kan testine kadar onlarca testten geçen Ümit Özat´ın sahada neden bayıldığı henüz netlik kazanmamış.Ancak kalbindeki normalden fazla büyümenin buna yol açmış olabileceğini söylüyor:



“Tetkiklerle ilgili şu anda net bir şey söylemediler. İhtimaller üzerinde konuşuluyor. Onlarla ilgili şu anda kimseye net bir açıklama yapılmadı. Ama zaten işte herkesin bildiği normalinden biraz daha kalbimin büyük olduğu. Yani orada nabız mı durdu, bu bayılma mı, başka bir şey mi? Kalbin fonksiyonları yani çalışması üzerinde duruyorlar.“



Türkiye´de de muayene olacak



Köln dışında Almanya´nın başka kentlerindeki doktorlara da kontrol olmak istediğini söyleyen Özat, hafta sonu ise Türkiye´ye gideceğini anlattı:



“Hafta sonu itibariyle Türkiye´ye gidip orada kendi doktoruma kontrol olmak istiyorum. Ama ben kendilerine şunu söyledim, netice ne olursa olsun ikinci, üçüncü hatta dördüncü bir doktora da kendimi kontrol ettireceğimi çünkü burada hayat söz konusu olduğunu. Öncelikle kendi hayatım sonra da spor hayatımın söz konusu olduğunu. Önümüzdeki hafta inşallah bu neticeleri aldıktan sonra, herkesle ortak bir karar aldıktan sonra bir karar vereceğiz.“



Futbolu bırakmak istemiyor



Özat, hala umutlu. Sorununun ne olduğunu net olarak öğrenmeden, futbol hayatıyla ilgili bir karar vermek istemiyor. Gelen her telefona verdiği yanıtta da futbolu bırakmak istemediğini ısrarla söylüyor. Peki ya ailesi? Özellikle eşinin, “artık futbol oynamasını istemiyorum“ sözlerini nasıl değerlendiriyor? Özat düşüncelerini şöyle dile getirdi:



“Olayın şokuyla eşim ve çocuklarım çok müspet tavır koymadılar. Kendilerine de hak veriyorum. Olayın şokuyla bunları söylemeleri, bunları yaşamaları, bunları anlatmaları gayet normal onlara hak veriyorum. Bilime inanan bir insanım ama yüzde yüz emin olmadan kimse sağlığını tehlikeye atmaz.“



Ancak Özat´in oğlu Ali Ümit, "Baban futbola devam etsin mi?" sorusuna "Kesinlikle hayır" yanıtını veriyor.





