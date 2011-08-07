-KALBİ DURAN POLİS MEMURU HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ HAKKARİ (A.A) - 07.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu kalbi duran polis memuru tekrar hayata döndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Çukurca Emniyet Amirliğine bağlı polis aracının geçişi sırasında mayın patlaması sonucu kalbi duran, ismi henüz öğrenilemeyen polis memurunun, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamanın etkisiyle bir polis memurumuzun olay yerinde kalbi durdu. Çukurca Sağlık Evine getirilen polis memuru, müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Mayın patlaması sonucu biri ağır olmak üzere 4 polis memuru yaralandı'' dedi. Çukurca'dan askeri helikopterle alınan yaralı polis memurları, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.