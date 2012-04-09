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Dünya

Kalaşnikofun üreticisi resmen iflas etti

Kalaşnikof’u üreten Ijmaş firmasının iflasının mahkeme tarafından onaylandığını ve şirketin tasfiyesine karar verildi

09 Nisan 2012 16:57

Dünyada en çok kullanılan AK-47 Kalaşnikof’un üreticisi resmen iflas etti. Geçtiğimiz yıl üretimi yüzde 45 oranında düşen Kalaşnikof'un alacak davası sonrasında iflasına karar verildi.

Rus haber ajansı Ria Rovosti, Kalaşnikof’u üreten Ijmaş firmasının iflasının mahkeme tarafından onaylandığını ve şirketin tasfiyesine karar verildiğini belirtti.

Kalaşnikof'u üreten Ijmaş firmasını iflasa götüren süreç, Ijstanko şirketinin açtığı dava üzerine başladı. Ijstanko adlı şirket İjmaş hakkında 814 bin rublelik alacak dava açtı.

Geçen yıl ağustos ayında başlayan süreçte İjmaş şirketinin yeniden yapılanmaya gideceği açıklanmıştı. Ancak süreç iflasla sonuçlandı.

İjmaş, 2011 yılında 2.43 milyar ruble zarar etmişti. Şirketin 5.3 milyar ruble kredi borcu bulunuyor. Ayrıca 2011 yılında şirketin üretiminin yüzde 45.5 düştüğü belirtilmişti.


Kızıl Ordu'nun piyade tüfeği


İkinci Dünya Savaşı'nda bir tank uzmanı olarak katıldıktan sonra ağır yaralanan Mihail Timofeyeviç Kalaşnikof, iyileşme döneminde Moskova'daki Havacılık Araştırma Dairesi'nde AK-47 otomatik silahları üzerinde çalışmaya koyuldu.

Kalaşnikof 1944'te tasarımına başladığı silahın 1946'da prototipinin yapımını tamamladı. 1948'de AK-47 Kızıl Ordu'nun ana piyade tüfeği seçildi. Kalaşnikof silahları özellikle dünyanın birçok bölgesindeki gerilla mücadelelerinin aranan silahı oldu.


100 milyondan fazla sattı


Kalaşnikof'un 1947'de üretmeye başladığı AK-47'den şimdiye dek tüm dünyada çeşitli modellerde 100 milyondan fazla satıldı. Urallar'daki İjmach fabrikasında her yıl yaklaşık 100 bin Kalaşnikof üretiliyordu.

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