Kalaşnikof'un mucidi Mikhail Kalaşnikof hayatını kaybetti

Rus ITAR-TASS ajansının haberine göre 94 yaşındaki silah tasarımcısı Kalaşnikof hayatını kaybetti.

Rus tasarımcı Kalaşnikov Rusya'ya bağlı Udmurtiya Cumhuriyeti'nde 17 Kasım'dan beri mide kanaması teşhisiyle yoğun bakımda bulunuyordu.

Kalaşnikov'un tasarladığı AK-47 tüfek, dünyanın en popüler silahlarından biri kabul ediliyor.

Adıyla anılan AK-47 tüfeği dünyada adından çok söz ettiren Mikhail Kalaşnikof Rusya 'da milli kahraman olarak görülürken Rus askeri tarihinin de gurur sembolü olarak görülüyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı savaşan Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu saflarındayken tasarladığı piyade tüfeği Kalaşnikof'a ün ve yüksek rütbe kazandırdı. Mihail Timofeyeviç Kalaşnikof, hem Sovyetler Birliği hem de birliğin dağılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.

Dünya genelinde 100 milyon Kalaşnikof tüfek bulunduğu sanılıyor. Tüfek, "Avtomat Kalaşnikova (Kalaşnikov'un Otomatiği)" ifadesinden ve silahın üretilmeye başladığı 1947 yılından türetilen AK-47 kısaltması ile de biliniyor. Kalaşnikov, ismini taşıyan tüfeklerin ilk üretildiği fabrikada 80'li yaşlarına kadar baştasarımcı olarak çalışmaya devam etmişti.