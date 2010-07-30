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KALAŞNİKOFLA VURULMUŞ BULUNDULAR GÜRPINAR (A.A)

30 Temmuz 2010 22:46

-KALAŞNİKOFLA VURULMUŞ BULUNDULAR GÜRPINAR (A.A) - 30.07.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesi Oğuldamı köyünde yaşayan 16 yaşındaki bir kız ile bir erkek çocuğu, birer gün arayla Kalaşnikof tüfekle vurulmuş bulundu. Gürpınar'a 65 kilometre uzaklıktaki Oğuldamı köyünde yaşayan Nursel N, dün öğlen saatlerinde, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada, iddiaya göre geçici köy korucusu olan babasına ait Kalaşnikof marka tüfekle  ateşleyerek intihar etti. Aynı köyde yaşayan 16 yaşındaki Tahsin A da, bugün geçici köy korucusu olan ağabeyine ait Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeği iddiaya göre çenesine dayayarak ateşledi. Tahsin A, olay yerinde yaşamını yitirdi.  Cesetler, otopsi için Van'a gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor. 

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