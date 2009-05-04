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Spor

Kalampokis Benetton'a doğru

04 Mayıs 2009 18:59


Yunan oyun kurucu Ioannis Kalampokis'in sezon sonunda Oktay Mahmuti'nin çalıştırdığı Benetton Treviso ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Yunanistan merkezli internet sitesi www.basketblog.gr Ioannis Kalampokis'in Benetton Treviso ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

1.95 boyundaki oyun kurucunun bir süredir görüştüğü Oktay Mahmuti'nin takımı Benetton ile imza aşamasına geldiği ifade edilirken, Kalampokis'in Treviso'da olduğu ve bir kaç gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Habere göre, Kalampokis yapılacak kontrollerin ardından, İtalyan ekibiyle sözleşme imzalayacak.

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