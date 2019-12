Kalamış Marina'nın ihalesi kavgaya takıldı

Kalamış ve Fenerbahçe marinalarında CHP’li Kadıköy Belediyesi ile Maliye arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ihale yapılamıyor.



Vatan’dan Ercan İnan’ın haberine göre, Türkiye’nin kapasite olarak en büyük marinası olan Kalamış ve Fenerbahçe marinalarında CHP’li Kadıköy Belediyesi ile Maliye arasında kavga kızıştı. Taraflar marinanın sahipliği konusunda bir türlü anlaşamadıkları için marinanın ihalesi yapılamıyor. Başta halen Marina’yı işleten Setur olmak üzere Doğuş ve Ülker ihaleyi bekliyor.



Türkiye’de yaklaşık 60-65 bin civarında tekne sahibi kişi var. Yurtdışından yaz aylarında Türk koylarına gelenlerle birlikte tekne sayısı 100 bini buluyor. Buna karşılık Türkiye’de toplam 38 marinanın kapasitesi sadece 15 bin. Yani denizde ciddi bir otopark sorunu var. O yüzden dev gruplar marina yatırımı için yer arıyor.



İstanbul ise yatlara hizmet verecek marina sıkıntısı yaşayan illerin başında geliyor. Şehrin Ataköy’de ve Fenerbahçe’de olmak üzere sadece iki marinası var. Park sorunu, Bebek, İstinye, Kuruçeşme gibi noktalarda verilen derme çatma hizmetlerle giderilmeye çalışılıyor. İspark’ın bugünlerde sözkonusu yerleri devralmaya hazırlandığını duyuyorum. Karadeniz kıyısında ve Pendik Kurtköy’de iki marina için hazırlıklar var. Ülker’in de ortağı olduğu Pendik’teki marina henüz çalışma ruhsatı almadığı halde tekne kabul etmeye başladı.



Kalamış ve Fenerbahçe olarak iki ayrı marinadan oluşan Kadıköy’deki marina Türkiye’nin kapasite olarak en büyüğü. 11 metre uzunluğunda bin 200 tekneyi denizde bağlama kapasitesi ile toplam marina kapasitesinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor.



Ataköy Marina’nın denizde bağlama kapasitesinin 770 civarında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şayet tekne boyları biraz büyürse Ataköy’ün bağlama kapasitesi 550’ye iniyor.



Kadıköy’deki Türkiye’nin en büyük marinasını CHP’li Kadıköy Belediyesi ile Maliye Bakanlığı bir türlü paylaşamıyor. Maliye Bakanlığı yakaladığı bir açıktan dolayı yıllar sonra burada hak talep etti.



Aslında kavganın geçmişi ve temeli Turgut Özal dönemine kadar dayanıyor. Özal Başbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Kadıköy Belediye Başkanı da Osman Hızlan. Özal, Dalan ve Hızlan’dan marina yatırımı yapmalarını istiyor. ’Siz yapın gerekli yasal izinler arkadan gelir nasıl olsa’ diyor. Kadıköy Belediyesi marina yatırımını gerçekleştiriyor.



Daha sonra sözkonusu Marina, Raif Dinçkök, Fahrettin Arslan, Mehmet Ali Yılmaz ve Haldun Simavi tarafından kiralanıyor. Bu dörtlü sözkonusu marinayı 10 yıl işletiyorlar. İkinci 10 yıl için uzatma talep edildiğinde İstanbul Yelken Kulübü dava açıyor. ’Sözkonusu yer için yeniden ihaleye çıkılması gerekir’ diye şikayette bulunuyor.



Dava sürerken sözkonusu 4’lü marinanın işletmesini Koç’a bağlı Setur’a devrediyor.



İş biraz karışık. Özal döneminden bu yana marinada alt mülkiyet, üst mülkiyet sorunu var. Maliye hem belediyenin CHP’li olmasından dolayı hem de marina işinde büyük bir gelir olduğunu gördüğü için eski defterleri açıp, Marina’yı Belediye’nin elinden almaya çalışıyor.



İşin sahibi Kadıköy Belediyesi gibi görünüyor ancak marinanın gerekli resmi belgeleri yok. Yani Rahmetli Özal’ın dediği gibi “Siz yapın gerekli yasal izinler arkadan gelir nasıl olsa” sözü havada kalmış...



Fakat Kadıköy Belediyesi’nin elinde de kazanılmış üç ayrı dava var. Mahkeme sözkonusu marinanın ve işletmelerin sahibinin Kadıköy Belediyesi olduğunu kabul ediyor.



Kavganın sonu nereye varacak belli değil. Ancak gerek Setur gerekse diğer gruplar bu işi devralmak için çok hevesli. Doğuş ve Ülker grubu ihaleyi bekliyor. Ataköy’ü işleten DATİ’nin gözü kulağı da ihalede ancak Rekabet Kurumu’nun aynı şehirdeki ikinci marinanın işletmesini kendisine vermeyeceğini de biliyor.



CHP’li Belediye ile Maliye Bakanlığı arasındaki kavgadan en çok mağdur olanlar ise tekne sahipleri. İhale yapılacak diye Setur bir süredir Marina’ya deyim yerindeyse çivi dahi çakmıyor.



Dalgakıranlardan birinin çatladığı biliniyor. Ayrıca tekne bağlama yerlerinin hareketli oluşu da her biri yılda en az 4 bin 5 bin euro park ücreti veren tekne sahiplerini rahatsız ediyor. Marina’nın belli bölgeleri de artık yosundan dolayı kullanılamaz halde bulunuyor.



En küçük teknenin yıllık kirası 4 bin Euro



Malİye Bakanlığı, marinalardaki arz talep dengesizliğini gördüğü için vergilerde ciddi bir artışa gitmişti. Maliye dolgu alanların dışında su yüzeyinden de vergi talep edince marina işletmeleri de ister istemez bu maliyet artışını tekne kiralarına yansıttılar. Şu an İstanbul’da 11 metre uzunluğunda bir teknenin yıllık kirası en az 4 bin eurodan başlıyor. Bu artışa rağmen, halen marinalarda en az 300-400 tekne sıra bekliyor. Maliye her bir teknenin yıllık metrekare kirasından aşağı yukarı 14-15 dolar civarında vergi alıyor.



'Versinler 100 milyon TL marinayı devredeyim'



KadIköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Marina’nın sahipliği konusunda Maliye ile bir türlü uzlaşamadıklarını ancak burayı bedelsiz devretmelerini de kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi. Öztürk “Diyorum ki verin bana 100 milyon TL devredeyim. Onların amaçlarını biliyorum. Bizden alacaklar, kendi ideolojilerine yakın birine verecekler” dedi.



Öztürk, daha önce Kemal Unakıtan döneminde Maliye ile temasları olduğunu da belirterek, “Uzlaşmayı da teklif ettik. İhaleye çıkmamıza izin verin. Size belli bir pay verelim dedik. Henüz yanıt alamadık. Hal böyle olunca ecrimisil ile durumu idare ediyoruz” diye konuştu. Öztürk, şu an için marinadan yaklaşık 150 bin lira civarında kira geliri elde ettiklerini de kaydetti.