Kalafat: Marmara'da böyle bir deprem olasılığı sıfır

T24 - Ulusal deprem izleme merkezi müdürü Doğan Kalafat, Japonya’daki depremin 17 Ağustos’ta yaşanan 7.4’lük Kocaeli depreminden yaklaşık 40 kat daha büyük olduğunu belirterek, bu büyüklükteki bir depremin Marmara’da yaşanması olasılığının sıfır olduğunu söyledi. Jeofozik profesörü Ahmet Ercan da yaşanan depremin 500-600 atom bombası patlatılmasına eşdeğer olduğunu kaydetti.



JAPONYA 8,9 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI



İŞTE TSUNAMİ GÖRÜNTÜLERİ



KARE KARE JAPONYA DEPREMİ



TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEME RİSKİ VAR







Marmara’da bu büyüklükte bir deprem olasılığı sıfır

Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat, Japonya’daki depremin 17 Ağustos’ta yaşanan 7.4’lük Kocaeli depreminden yaklaşık 40 kat daha büyük olduğunu belirterek, bu büyüklükteki bir depremin Marmara’da yaşanması olasılığının sıfır olduğunu söyledi.

Japonya’da yaşanan depremin ve pasifik depremlerinin tusunami yarattığını belirten Kalafat bu bölgede kırılan fay hatlarının 1000 kilometreye ulaştığını söyledi. Bununla birlikte mevcut su kütlesinin büyüklüğü ve deniz derinliği ile kıyıya olan uzaklığın deprem sonrası ortaya çıkan dalgaları kartopu gibi büyüttüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada da şartların oluşması durumunda tusunami yaşanabileceğini ancak bunun bugün Japonya’da yaşanan tusunami ile kıyaslanamayacağını ifade eden Kalafat, “Marmaranın 100 kilometreye oluşan boyun 80 kilometre eni ile bu büyüklükte tusunamiler oluşturamaz. Hiçbir bakımdan benzerlik göstermiyoruz” diye konuştu.





İTÜ Maden Fakültesi Jefozik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Japanya’daki 8.9 büyüklüğündeki depremi NTV’ye değerlendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, şöyle konuştu:

“Bu olağanüstü büyük bir deprem. Marmara Depremi’nden 50-60 kat daha büyük bir deprem. Yaklaşık 500-600 tane atom bombasının patlamasına denk bir enerji ortaya çıkardı. Yeryuvarlağı zangır zangır titriyor. Buradan çıkan enerji bütün ülkelere doğru yayılıyor.

Bu tür depremlerde yakın etki ve uzak etki vardır. Yakın etkide, 150-200 kilometre yarıçaplı alanda bulunan yerlerde depremler bekleyeceğiz. Rusya’nın Kamçatka Yarımadası, Alaska, Batı Kanada, Kaliforniya, Filipinler, Malezya, Endonezya, Avustarlya, Yeni Zelanda, Çin, Kuzey ve Güney Kore 5, 6.5, 7 arasında olabilir. Artçı depremler olacaktır; 7, 7.5 ve 8’e kadar varabilir. Artçı depremler tsunami dalgaları yaratacaktır. Yeni tsunami alarmı vermek çok uyarıcı olur kanısındayım.

Uzak etki ise bütün yer kabuğu şişme, büzülme hareketi, mekik, vurulma hareketi yerkabuğunun 10 kilometrelik gevrek bölümünde gıcırdama, gerginlik, boşalma ve ek gerginilik bindirmeleri vardır. Eğer ülkelerin diri kırıkları boyunca gerginliği taşma noktası boyunca kırıklar varsa Türkiye’de bunun payı yüzde 3 olur. Türkiye’de eğer uzak etki nedeniyle deprem beklenirse yüzde 52'si Kuzey Anadolu, yüzde 33’ü Batı Anadolu, yüzde 12’si Doğu Anadolu kırığında beklenebilir. Bunlar mutlaka olacak anlamana gelmez ama olursa buralarda beklenir. Büyüklükleri ise 4, 6, 6.5’a kadar olabilir.

10 gün içinde dünyada deprem beklenebilir. Denizin altında eğim atımlı kırıklarda gerçekleşirse tsunami dalgaları olacaktır. Dünya böyle bir olayı Endonezya’dan sonra ilk kez yaşıyor.

Yıkım gücü 11-12 arasındadır. 12 en büyük güçtür. Bu depremler ne ilk ne sondur, gelecekte de olacaktır.

Kıtalar yer değiştirmekte, yeni biçimler almaktadır. Bu deprem İstanbul’da olsaydı, bunu düşünmek dahi istemiyorum. Kentin yüzde 60’ı yıkılırdı.”



'Japonlar bile bu kadarını beklemiyordu!'

Prof. Dr. Şerif Barış: "Japonların beklediğinden çok daha büyük bir deprem, Dalgaların 10 metreye kadar çıktığı yerler var."

Kobe'de görevli Sismoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, "Tsunami süreci bitmedi. Tsunami uyarısı güncellendi. Şu an 4. kattayız. Daha yüksek katlara çıkmamız uyarısı yapıldı. Depremin olduğu bölgeden 1200-1300 kilometre uzaklıktayız. Buraya da tsunaminin geleceği söyleniyor. Dalgaların 10 metreye kadar çıktığı yerler var. Denizin derinliği çok önemli bir faktör. Japonların beklediğinden çok daha büyük bir deprem" dedi.



Dev dalgalar gemileri sürükledi

Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu dev dalgalar, ülkenin kuzeydoğu kıyılarını vurdu. Sular önüne kattıklarını kilometrelerce sürükledi. Görüntülerde sürüklenen gemiler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.





'Türkiye’deki fayları tetiklemesi mümkün değil'

İTÜ Jeoloji bölümünden deniz jeolojisi uzmanı Prof. Namık Çağatay:

Bu tür depremler deniz yüzeyinde büyük değişiklikler yaratıp tsunamiye yol açıyor. Bu tür depremler büyük tsunamiler üretiyorlar.

Pasifik’in doğu ve batı kıyılarını etkileyecek tsunami riski taşıyor. Bu deprem Japonya’nın güneyinde bazı depremleri tetikleyebilir.

Türkiye deprem bölgesine çok uzakta. Levha hareketleri olarak Türkiye’deki fayları tetiklemesi mümkün değil.

İstanbul’daki deprem Kuzey Anadolu fay hattında oluşuyor. Bu fay yanal atımlı bir fay olduğu için tsunami oluşturması düşük ihtimal.

Marmara Denizi’nde Yamaç kaymaları olursa tsunami oluşabilir.

Japonya’daki dalgalar ilk oluştuğunda hızla kıyıya hareket ediyorlar. Kıyıda deniz tabanının hissettiğinde yükseliyor ve önündeki binaları yıkarak büyük bir tahribat yaratıyorlar.

Tsunamiye tedbir almak depremden çok daha zor. Pek de mümkün değil.



'Türkiye'yi etkileyecek bir durum yok'



Yrd. Doç. Oğuz Gündoğdu:

Marmara depremi ile bu deprem arasında çok enerji farkı var. Enerji ve oluşum açısından çok büyük farklar var.

Bu kadar enerji biriktirecek yerimiz yok bizim. Türkiye'yi etkileyecek bir durum yok

Japonya bu kadar harcama yaptığı halde hiçbir işe yaramadı.Yapılan bütün hazırlıklar bir yere kadar.

Görüntüler uzak kıyılardan, yakın yerleşim bölgelerini görmedik, orada durumum daha kötü olduğunu düşünüyorum.

Çok büyük bir deprem. Felaketin boyutları ilerleyen saatlerde daha net şekilde ortaya çıkacak.







