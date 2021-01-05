Kalabalık yılbaşı kutlamasının ardından Vuhanlılar: Daha çok kutlama yapılacak; Batı buna alışmalı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde yeni yıl için düzenlenen kalabalık kutlamaların ardından Global Times gazetesi "Vuhan'da daha çok kutlama yapılacak; Batı buna alışmalı" başlıklı bir haber yayımladı.

Global Times gazetesinde Zhang Hui ve Wan Lin imzasıyla yayımlanan haberde, Koronavirüs salgınının başında 76 gün boyunca sıkı bir karantinanın uygulandığı Vuhan kentinde normalleşen süreç anlatıldı. Gazeteye ulaşan Vuhanlıların kalabalık toplanmalara yönelik tepkilere verdiği yanıt "Vuhan'da 2021'de yeni yıl kutlaması gibi büyük toplanmalar, spor etkinlikleri, canlı konserler yapılacak. Dünya buna alışmalı" olarak aktarıldı.

Haberde, Vuhan'ın 2021'e kalabalık kutlamalarla girmesini Batı medyasının "kıskanç gözlerle" izlediği belirtildi. The Telegraph köşe yazarı Allison Pearson'ın şüpheyle sorduğu "Vuhan aşı olmadan bunu nasıl yapabildi?" sorusu hatırlatıldı. Pearson'ın sorusuna bir Twitter kullanıcısı "Çalışan bir temas takip sistemleri var ve maske takıyorlar. Onlara evde kalmalar söylendiğinde buna uydular" yazmıştı.

Medyadaki çeşitli eleştirilerden sonra Vuhan'da yaşayan kişilerin Global Times'ı arayarak "aylardır normalleştiklerini, yeni yıl kutlaması gibi etkinliklerin geri döndüğünü" söyledi. Vuhan Üniversitesi'nde patojen biyolojisi departmanından Yang Zhanqiu, 76 gün süren karantinadan çıkan Vuhanlılar için kutlamaların normal olduğunu söyledi.



Yang, Vuhan'ın Nisan ayından bu yana Covid-19'dan arındığını söyledi ve hâlâ güvenli olduğunu savundu.

