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Dünya

KALABALIK HAPİSHANELERE TAHLİYELİ ÇÖZÜM DAKKA (A.A)

19 Ağustos 2010 15:43

-KALABALIK HAPİSHANELERE TAHLİYELİ ÇÖZÜM DAKKA (A.A) - 19.08.2010 - Bangladeş'te hapishanelerin aşırı kalabalıklığı nedeniyle, 20 yıldan fazla hapis yatanların serbest bırakılmasına karar verildi.  Hapishaneler başmüfettişi Aşraful İslam Han yaptığı açıklamada, hırsızlıktan cinayete kadar çeşitli suçlara mahkum olup da 20 yıl ve üzerinde hapis yatmış olanların bırakılacağını söyledi. İslam Han, yaklaşık 1000 kişilik bir liste bulunduğunu, bunların gün sonuna kadar bırakılmış olacaklarını kaydetti.  Ülkedeki toplam kapasitesi en çok 30 bin olan 67 hapishanede, halen 77 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu bildirildi.

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