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Spor

'Kaka'nın ayağında kırık yok'

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'dan yetkililer, Brezilyalı yıldız Kaka'nın ayağında kırık olmadığını bildirdi.

08 Şubat 2009 02:00

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'dan yetkililer, Brezilyalı yıldız Kaka'nın ayağında kırık olmadığını bildirdi.

AC Milan'dan yapılan açıklamada, dün Reggina ile 1-1 berabere biten maçta, sol ayağına aldığı ağır darbe nedeniyle sakatlanan Kaka'da kırık olmadığı belirtildi.

"Kaka, bize sol ayağında bir travma yaşadığını söyledi, ancak maçın ardından yapılan kontrollerde herhangi bir kırığa rastlanmadı" denilen açıklamada, Kaka'nın 15 Şubat Pazar günü Inter ile yapılacak derbi maçında, forma giyemeyebileceği ifade edildi.

Brezilyalı yıldız, dünkü maçın 67. dakikasında penaltıdan gol atmış, ancak kısa süre sonra sakatlanmıştı.

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