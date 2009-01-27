Kaka'dan şık gol

Milan’la sözleşme imzalayan dünyaca ünlü İngiliz yıldız David Becham, ilk golünü Bologna karşısında kaydetti. 20’nci hafta maçları arasında yer alan karşılaşmada Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelen Milan’da Ronaldinho kadroda yer almadı.İtalya liginde bu sezon en çok gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yeralan Bolognalı Di Vaio’nun ilk yarının 9’uncu dakikasında penaltı atışıyla takımına kazandırdığı gol, Milan’da soğuk duş etkisi yarattı. Ancak 13’ncü dakikada Ronaldinho yerine sahada yer alan Seedorf’un attığı golle durum eşitlendi. Ardından, Manchester City takımının önerdiği rekor transfer teklifini reddederek geçen hafta futbol gündemine damgasını vuran Kaka, taraftarın sevgisine teşekkür edercesine ardı ardına iki gol kaydetti. Kaka’nın 17’nci dakikada penaltıdan ve 43’ncü dakikada sol ayağıyla attığı iki golle, Milan ilk yarıyı 3-1 galip kapattı. İkinci yarıda ise Beckham 60’ıncı dakikada Milan formasıyla ilk golünü attı. Kalan sürede Bologna’nın çabası yeterli olmadı ve maç 4-1’lik Milan üstünlüğü ile sona erdi.Haftanın en ilginç maçı ise Lazio ve Cagliari arasında gerçekleşti. Roma’da yapılan maçta favori olan Lazio maça hızlı başladı ve 3’üncü dakikada Rocchi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Jeda’nın 5 ve 9’ncu dakikalarda, Acquafresca’nın 21’nci dakikada penaltıdan ve Matri’nin 41’nci dakikada attıkları gollerle Cagliari ilk yarıyı 4-1 önde bitirdi. Ağır yenilginin şokunu ikinci yarıda atlatamayan Lazio, Cagliari’nin sahada gösterdiği performansa cevap vermekte zorlanırken, iki penaltı ve üç mutlak gol pozisyonundan da sonuç alamayınca, maç 4-1 Cagliari galibiyetiyle sona erdi.20’nci hafta sonunda İnter 46 puanla ilk sıradaki yerini korudu. İnter’i 43 puanla Juventus, 40 puanla Milan, 36 puanla Genoa, 33’er puanla Napoli ve Roma takip etti. Haftanın toplu sonuçları ise şöyle:İnter : 1- Sampdorio: 0Bologna: 1- Milan: 4Genoa : 1- Catania: 1Lazio : 1- Cagliari: 4Lecce : 3- Torino: 3Napoli : 0- Roma: 3Palermo: 3- Udinese: 2Siena : 1- Atalanta: 0Reggina: 0- Chievo: 1Juventus:1- Fiorentina: 0