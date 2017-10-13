Kaka'dan 'emeklilik' sinyali

35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Kaka Leite, artan ağrılarından dolayı futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

2015 yılından beri MLS ekiplerinden Orlando City'nin formasını giyen ve sezon sonu kontratı sona erecek olan deneyimli oyuncu, sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini kaydetti.

Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan Kaka, şunları kaydetti:

"Futbol oynamak artık bana bir zevk vermiyor. Her maçtan sonra sahadan acılar içinde ayrılıyorum. Bu yaştan sonra toparlanmam gerçekten zor ve ayrılık vaktinin yaklaştığını hissediyorum."

Son kez seyirci karşısında

Normal sezonun bitimine iki maç kala Doğu Konferansı'nın 10. sırasında yer alan Orlando City, MLS'in play-off etabına katılma şansını kaybetmiş durumda. Kaka, takımının bu hafta sonu Colombus Crew ile oynayacağı maçta son kez seyircisinin karşısına çıkacak. Orlando City normal sezonu Philadelphia Union deplasamanında kapatacak.

Sao Paulo'da başladı; Milan'da yıldızı parladı

Profesyonel futbola 2000-01 sezonunda Sao Paulo’da başlayan Kaka, 2003-04 sezonunda Milan’a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulübün ‘altın çağının’ son demlerini yakalayan Brezilyalı futbolcu, İtalyan kulübün formasıyla çıktığı 306 maçta 104 gol ve 55 asist yaparak taraftarının ve sporseverlerin beğenisini topladı.

Milan’daki göz dolduran performansının ardından Kaka, Real Madrid’e 65 milyon Euro bonservis ile transfer oldu. Burada teknik direktörler ve takım ile asla istediği uyumu tam manasıyla yakalayamayan Brezilyalı, 120 maçta 29 gol ve 39 asist istatistiğiyle oynadı.

Kariyerinin son basamağında Amerika’yı tercih eden 35 yaşındaki hücumcu orta saha, Orlando City formasıyla çıktığı 77 maçta 25 gol ve 19 asist kaydetti.